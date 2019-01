Hradišťská Reduta ožije v sobotu lidovými tvůrci ze Slovácka

Uherské Hradiště – Zdeňka Rajsiglová, Ludmila Dvořáková, Antonín Moštěk, Františka Snopková. To jsou jména jen čtyř ze sedmdesáti výrobců, kterým byla od roku 2008 udělena ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. Pokud se v sobotu zúčastníte v hradišťské Redutě již IX. ročníku Přehlídky Slovácko v tradici, s řadou šikovných lidových výrobců se můžete nejen poznat, ale oni vám také ukáží, co umějí jejich šikovné ruce vytvořit. Pod jejich odborným dohledem si některé předměty můžete zkusit vyrobit. Aktivity výrobců ze Slovácka mohou skvěle napomoci k tomu, abychom si uvědomili, jak šikovní a talentovaní jsou zdejší tvůrci a výrobci, s jakými materiály a jakými technologiemi odedávna ve slováckém regionu pracovali, a co jsou schopni svou ustavičnou pílí přinášet do současnosti. Škoda jen, že mezi lidovými tvůrci už nebude letos zesnulý hradišťský Antonín Hájek, který by na akci jistě představil svoji světovou raritu, funkční dřevěný koštýř, nebo jeho strunný nástroj Tondobrnk. Možná se ale bude na přehlídku řemeslníků dívat z nebeských bran. Na své si v Redutě přijdou i milovníci krajových specialit, jakými jsou vdolečky, patenty, perníčky, sušené ovoce, škvarkové krajance i zelníky, ale také vyznavači vinného moku. Letošním mladé víno nabídne návštěvníkům k degustaci hradišťské Vinařství Medek.

(zs)