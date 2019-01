Hradišťan zahraje v kostele ve Vlčnově

Vlčnov – Už tradičně se první víkend v novém roce uskuteční ve Vlčnově Vánoční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. „Tuším, že to bude počtvrté, je to už taková tradice. Někdo se diví, že děláme vánoční koncert až po Vánocích, jenže Vánoce končí až po třech králích, takže je to v pořádku. Využili jsme vakua, které má i Hradišťan, a díky tomu jsme ho k nám dostali,“ prozradila místostarostka Vlčnova Marta Moštková.

Koncert v kostele sv. Jakuba st. začne v sobotu 6. ledna v 17 hodin. (ms)