Hra o pyžama potěší pacienty i návštěvníky Uherskohradišťské nemocnice přímo na

Uherské Hradiště – Benefiční koncert na ploše heliportu v areálu Uherskohradišťské nemocnice potěší v neděli 26. srpna od 17 hodin pacienty i návštěvníky představení muzikálovými melodiemi z představení Slováckého divadla Hra o pyžama. Na heliportu má kvůli tomu vyrůst koncertní pódium, na jehož prknech vystoupí herci Slováckého divadla. Výtěžek akce poputuje na podporu dětského oddělení. V rámci svých celoročních projektů Uherskohradišťská nemocnice organizuje celou řadu osvětových, preventivních a také zábavních akcí. Mezi ty nejvyhledávanější patří Den pro rodinu, nebo právě připravovaný benefiční koncert. Na tom už léta spolupracují také herci Slováckého divadla. Ti v letošním roce návštěvníkům nabídnou melodie z muzikálu Hra o pyžama. „Prostředí, v němž se tento proslulý americký crazy muzikál odehrává, je poněkud netradiční – je jím totiž továrna na pyžama. Jde o jedno ze zásadních děl velké éry klasických muzikálů čtyřicátých a padesátých let, které se dočkalo i filmové verze,“ přibližuje představení Jožka Kubáník, herec a tiskový mluvčí Slováckého divadla. Vstupné na koncert bude dobrovolné a jeho výtěžek nemocnice využije na podporu svého aktuálního celoročního projektu. Tím je Rok dítěte. „Konkrétně tyto prostředky použijeme na nákup nového vybavení pro naše oddělení. To by se totiž mělo v zimě stěhovat do právě dokončovaného druhého centrálního objektu. Aktuálně potřebujeme nakoupit nové postýlky pro kojence a lůžka pro větší děti,“ vysvětluje plány nemocnice zástupkyně primáře dětského oddělení Irena Baroňová. Na venkovní ploše bude příležitost se nejen dobře pobavit, ale také se občerstvit. V případě nepříznivého počasí se ale akce neuskuteční.