Hotel Kopanice leží uprostřed nádherné přírody Bílých Karpat 25 kilometrů od Trenčína. Návštěvníkům poskytuje veškerý konformní servis spolu s ubytováním, gastronomickými službami a dalším využitím. Hotelovým hostům je k dispozici hotelová restaurace Vyhlídka s kapacitou 40 míst a letní terasou. Ostatním se nabízím Kopanická restaurace s kapacitou 30 míst a letní zahrádkou. Dále je k užití hotelový salonek s kapacitou maximálně 100 osob, vhodný pro pořádání svateb, rodinných oslav či firemních školení. Pro pořádání soukromých akcí se skvěle hodí stylová vinárna v prvním podzemním podlaží. V prostorách hotelové recepce najdou hoteloví hosté lobby bar. Zde si můžou v klidu vypít kávu a přečíst denní tisk. Součástí areálu je i wellness centrum, které denně otevírá od 07:00 do 22:00 hod. Každý host má v pokoji župan a hotelové přezůvky, takže nemusí používat šatny ve wellness, ale v županu přejde přímo ze svého pokoje do výtahu, který ho sveze do prvního podzemního podlaží, kde je welness umístěno. V této části se nachází vnitřní bazén o rozměrech 2,3 x 4,6 m a hloubce 140 cm s teplotou 30oC, whirpool s příjemnou vodní procedurou ve vodě o teplotě 37°C, které přispívá ke zlepšení prokrvení končetin, aktivuje kožní receptory, uvolňuje svalovou a kloubní ztuhlost. Má tedy léčebný, relaxační i regenerační účinek. Dále pak sauna se základní hypertermní procedurou. Je určena zdravým jedincům, působí preventivně a také jako otužování. Kneippův chodník je jedna z vodoléčebných procedur, které objevil Sebastian Kneipp - německý katolický farář a přírodní léčitel žijící v 19. století. Je další z možností relaxace a skládá se ze dvou oddělených potůčků s oblázky. V jednom potůčku je voda o teplotě 42°C, ve druhém voda o teplotě 10°C. Terapie pomáhá při bolestech hlavy a syndromu studených nohou, pozitivně ovlivňuje krevní oběh a prokrvení končetin, vede k celkovému otužování organismu. Prostředkem k aktivnímu odpočinku může být i moderně vybavené fitness, kde si návštěvníci zacvičí na vibrační plošině, běžeckém pásu, rotopedu, multifunkčním posilovacím stroji, posilovací lavici s činkami a mnohých dalších. Další ze způsobů odpočinku je celá řada masáží jako například indická masáž hlavy, masáž medová, reflexní, havajská, masáž lávovými kameny nebo regeneračně – relaxační masáž.