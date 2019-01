Hostětín plný jablek ve všech podobách

Hostětín – Jablečný mošt, sušená jablíčka, jablečné moučníky nebo i čerstvě utržená jablka přímo v přírodní zahradě Centra Veronica, tak by se dala v kostce představit Jablečná slavnost v Hostětíně. Neděle 23. září bude patřit šťavnatým oslavám, při nichž se bude pít, jíst, bavit i vzdělávat. Od 11 hodin přichystali Hostětínští organizátoři opravdu bohatou nabídku kulturního vyžití. Ti, co rádi vyrazí za folklorem a hudbou, přes gurmány až po ekologické nadšence nebo zvídavé dobrodruhy, nikdo nepřijde zkrátka. Ani ti nejmenší, pro něž bude připravený pořádný ranec zábavy. Výtvarníky a šikuly může nadchnout experimentální ekostánek, kde bude vyrábět domácí drogerie nebo se třeba dozvíte jak nakupovat bez obalů. Program potrvá do 17 hodin. (tul)