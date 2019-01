Horňácko přivítá největší setkání lidových bavičů

Louka-Desáté setkání lidových bavičů s názvem Humor korení života aneb vzpomínka na legendárního vypravěče Vaška Mlýnka z Kuželova, se chystá v Louce. Letos zaregistrují pořadatelé z Obce Louka a Agentury AV několik novinek ve scénáři programu.

„Jelikož se jedná o jubilejní pořad, dovolili jsme si pozvat na 17. listopadu v netradičním čase od 17.00 hodin 17 minut do místního kulturního domu šestnáct vypravěčů-bavičů nejen ze Slovácka, ale také z oblastí Hané, slovenského Záhorí a Kopanic. Mezi nimi nebudou chybět tradiční účastníci jako je například exkapelník Mistříňanky Toník Pavluš ze Svatobořic-Mistřína, Růžena Dobešová z Milotic, Eva Doupovcová alias tetka Filoména z Vracova, která zde ukončí svoji aktivní činnost, či provázející celým programem Jiří Miškeřík z Hrubé Vrbky. Humorným slovem do mlýna přidá i syn legendárního horňáckého vypravěče, Vašek Mlýnek junior. Vedle vzpomínky na slavného tatínka si připomeneme i smutné výročí, čtyřicet let od jeho úmrtí,“ sděluje „duchovní otec“ setkání Veličan, Antonín Vrba.

„ Jsem přesvědčený, že akci tohoto žánru včetně počtu účinkujících nenajdete doposud nikde v republice. V dramaturgii pořadu také klademe důraz na tradiční nářečí z různých regionů a především vyprávění příběhů, které samozřejmě nebývají vždy pravdivé. Od vtipů chceme upustit s čímž také byli všichni pozvaní seznámeni,“ dodal Vrba, kterého prý recese doprovází celý život. Očekávaný maraton mluveného slova doprovodí hudební vstupy dechovky Lipovjanka. Vstupenky lze ještě objednat telefonicky na obecním úřadě v Louce na čísle 518 338 133 nebo osobně v pracovní době.