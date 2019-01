Herci se připojují k Papučovému dnu

Uherské Hradiště - “Slovácké divadlo stálo vždy na straně těch, kterým je potřeba pomáhat,” říká ředitel uherskohradišťské scény Michal Zetel s tím, že herci se v pondělí 8. října zapojí do tzv. Papučového dne.

O co jde? “Celá akce je dílem ostravského mobilního hospice Ondrášek, jenž zorganizoval, a na druhý říjnový týden vyhlásil, týden pro mobilní hospice s názvem DOMA. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, co je mobilní hospicová péče,” říká zástupkyně regionáního hospicu PAHOP Pavlína Pfluger. Samotný Papučový den je happening vyhlášený na pondělí 8. října, kdy podporovatelé akce přicházejí do práce v papučích a připomínají že pojem umírání a smrt je možné propojit s domácím prostředím a odcházet z tohoto světa přirozeně, v kruhu rodiny a za zajištění veškeré péče pro umírající i pečující.Tedy péče a podpory zdravotní, sociální, psychologické i duchovní.

“My ve Slováckém divadle akci podporujeme a vždy se do podobných happeningů, které připomínají věci, nad nimiž často uavíráme oči, protože se jich bojíme, zapojovat budeme,” uzavírá ředitel divadla Michal Zetel.