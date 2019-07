Heart of Dixie roztančí publikum

Veselí nad Moravou - Plnou dávku energie přinese dnešní koncert našlapané dixielandové kapely Heart of Dixie. Ten se bude konat v prostorách Panského dvoru ve Veselí nad Moravou. Heart of Dixie je zbrusu nový brněnský projekt ušitý na míru swingovým tanečníkům. Návštěvníci se mohou těšit na nejslavnější šlágry z období 20. a 30. let minulého století. V sestavě účinkujících se objeví vynikající muzikanti, které sdružuje prestižní Katedra jazzové interpretace na Janáčkově akademii múzických umění: Jiří Kotača, Radek Zapadlo, Jan Galia, Juraj Valenčík, Jan Čarek.