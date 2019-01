GOSPEL FAMILY zazpívá v Betlému staroměstské KOVOZOO

V neděli 16. prosince od 14.00 se uskuteční v areálu KOVOZOO mimořádný gospelový koncert slovenského sboru a sólisty opery Národního divadla. Osvědčený moderátor a producent Petr Salava, přiveze do Starého Města skvělý sbor z Považské Bystrice - Gospel Family, a také Zdeňka Plecha, sólistu opery Národního divadla v Praze. Každý návštěvník koncertu si odnese i malý dárek a jeden z diváků získá do užívání na základě losování v průběhu koncertu osobní automobil Škoda na tři měsíce zdarma. Koncert se navíc uskuteční v exkluzivním prostředí Betléma v životní velikosti, ve kterém jsou postavy vyřezané ze dřeva a všechny zvířata jsou vyrobená z kovu. Nezapomeňte si poznačit do svého adventního kalendáře odpoledne plné skvělé muziky, netradičního betléma a nejrůznějších překvapení. Neděle 16. prosince od 14.00, Betlém v areálu KOVOZOO.