Folklorní studio Buchlovice bude koncertovat v kostelech

Buchlovice, Spytihněv – Folklorní studio Buchlovice dokáže své příznivce oslovit nejen tancem, písní a komponovanými pořady. Už několik let pořádá o prvním svátku vánočním koledování ve spytihněvském a buchlovickém kostele. Jinak tomu nebude ani o letošním Božím hodu vánočním, na nějž si folklorní studio připravilo vánoční koncert s názvem To je ta noc! Představí se jím v pondělí v 17 hodin ve spytihněvském kostele Nanebevzetí Panny Marie, v 19 hodin pak kostele sv. Martina v Buchlovicích. Součástí Folklorního studia Buchlovice je už hezkou řádku let cimbálová muzika Rubáš, jejíž muzikanti jsou plni elánu. I oni budou ve zmíněných kostelech s folklorním studiem koncertovat. (zs)