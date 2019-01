Filmový dokument představí Coldplay v kině Hvězda

Uherské Hradiště - Jedna z největších kapel současnosti se premiérově podělí o svůj příběh! Zásadní dokument A Head Full Of Dreams mapuje neuvěřitelnou cestu Coldplay od skromných začátků až k postavení super hvězdy plnící stadiony. Režisér Mat Whitecross používá ukázky z živých vystoupení a zákulisní záběry z významného světového turné A Head Full Of Dreams (Hlava plná snů) spolu s nikdy nezveřejnými archivními materiály pořízenými během 20 let existence skupiny. Kino Hvězda Uherské Hradiště film promítne společně s nespočtem dalších kin po celém světě v jediný den - ve středu 14. listopadu od 20 hodin. Nyní mají příznivci skupiny možnost turné zažít prostřednictvím sestřihů, které se ve filmu střídají s exkluzivními archivními záběry. Režisér Mat Whitecross, oceňovaný za snímek Supersonic o Oasis, se se členy Coldplay setkal na univerzitě, ještě před tím než založili skupinu. Cestu Coldplay díky tomu zasvěceně zachycuje od úplných začátků, z londýnských barů až na největší pódia celého světa.