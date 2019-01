Film Imagine s exkluzivními bonusy promítnou v kině Hvězda

Uherské Hradiště - Film Imagine Johna Lennona a Yoko Ono tak jako nikdy předtím mohou zažít Hudební a filmoví fanoušci v Uherském Hradišti. V nové verzi obsahuje dříve nezveřejněný materiál exkluzivně určený jen pro kina. Kino Hvězda Uherské Hradiště je prvním a zatím jediným kinem v Česku, které jej promítne. Imagine je rozšířen o 15 minut nikdy dříve nezveřejněných záznamů včetně Johna a jeho skupiny hrající ve studiu skladby "How Do You Sleep?" a "Oh My Love". Film byl pečlivě restaurován snímek po snímku z originálních pásů. Zvuk remixoval Paul Hicks, držitel tří cen Grammy. Kino Hvězda Imagine promítne ve středu 21. 11. od 20:00 a ve čtvrtek 22. 11. od 16:00 v rámci programu "Na britskou notu".