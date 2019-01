Film Grygar doplní na Velehradě astronom Jiří Grygar přednáškou

Velehrad – Životopisný film Grygar, o slavném popularizátorovi astronomie Jiřím Grygarovi, který se proslavil hlavně díky pořadu Českoskoslovenské televize Okna vesmíru dokořán, mohou ve čtvrtek 24. ledna od 17.45 hodin zhlédnout zájemci v sále kardinále T. Špidlíka ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Po promítání se přítomní dočkají besedy s Jiřím Grygarem nejen o filmu samotném. Snímek o něm několik let natáčeli studenti Slezské univerzity v Opavě. Ti Jiřího Grygara provázeli na jeho přednáškách o astronomii po celé republice, vyrazili s ním na tradiční letní cyklistickou expedici Ebicykl, ale nakonec také do Argentiny na observatoř Pierra Augera pro výzkum kosmického záření, na jejímž projektu se tento známý astrofyzik podílí. Autoři dokumentu se ale věnovali i životnímu příběhu Jiřího Grygara, pocházejícího z rodiny českých Slezanů, jež prožila odsun z pohraničí po nacistické okupaci Československa. V dokumentu musel Jiří Grygar filmařům mimo jiné odpovědět také na otázku nejtěžší – jak může vědec jako on věřit v Boha?

Portál Astro.cz uvedl, že pro Slezskou univerzitu v Opavě jde o první celovečerní film, který vyprodukovala v rámci svého oboru Multimediální techniky. Režii snímku měl na starost pedagog Slezské univerzity Martin Petrásek, autorem scénáře je pak novinář Leoš Kyša. Film spatřil světlo světa v roce 2018.