Férově posnídají v zahradě Domu dětí Šikula

Uherské Hradiště – Největší piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – Férová snídaně – bude o druhé sobotě opět tu. Tisíce lidí na světě budou 11. května piknikovat, aby podpořily spravedlivý či férový obchod. Dobrovolníci a dobrovolnice na desítkách míst Česka uspořádají piknikový happening, aby ukázali, že se zajímají o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Připojí se k němu i Dům dětí a mládeže (DDM) Šikula Uherské Hradiště. Přijďte v sobotu od 10 do 12 hodin posnídat a podpořit myšlenku spravedlivého obchodu a místních výrobků do Zahrady lišky Bystroušky DDM Šikula. „Ochutnáte tam netradiční potraviny, férovou kávu či čaj a čokoládu. Přineste ostatním na ochutnání svou pomazánku, domácí chléb či zákusek, nebo se můžete zapojit do soutěže o nejlepší buchtu. Budete mít také příležitost vyměnit si mezi sebou recepty na jídla, která vás zaujala a obohatit tak svůj jídelníček,“ zve na akci vedoucí přírodovědného centra Trnka Lenka Pavelčíková. (zs)