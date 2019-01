Eva Holubová pobaví publikum v Brodě ve one woman show Hvězda

Uherský Brod – Hvězda české herecké scény si zahraje Hvězdu. I tak by se dalo popsat představení, na které se v sobotu 24. února mohou těšit všichni, kdo vyrazí do Domu kultury v Uherském Brodě. V 19.00 hodin tam začne one woman show Hvězda. Hlavní a vlastně jedinou roli v něm ztvární herečka Eva Holubová. Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během jejího nejdivočejšího týdne života. Hvězda s humorem odkrývá zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu. Režie se ujal autor hry Patrik Hartl. "Stalo se to jedné červencové noci na malém ostrůvku Meno v Indonézii. Vyšel jsem k oceánu a lehl si na opuštěné pláži do písku pod hvězdy. Bylo jich mnohem víc, než u nás doma. Nespal jsem od půlnoci do tří a přivezl jsem si v hlavě do Prahy příběh ženy, která se nehroutí ani v situacích, kdy by šel každý jiný do kolen," okomentoval hru její autor. (bm)