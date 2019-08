Milovníci kávy a pohody se mohou 2. 8. od 15:00 zastavit a odpočinout si při otevíracím večírku espresso baru Fčil, sídlícím Na Morávce v Uherském Hradišti. „Zkušební provoz, ve kterém jsme otevřeli, pomalu vrcholí. Doposud v něm bylo hlavně hodně kávy, úsměvů, sdílení nadšení a cenného know how. Přijďte to s námi v pátek oslavit a užít si odpoledne fčilu,“ píše kavárna na svých facebookových stránkách. (TVoj)