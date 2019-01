Ekologický festival TSTTT bude letos bez filmové soutěže

Uherské Hradiště – Hradišťský Klub kultury pořádá třiačtyřicátý ročník mezinárodního ekologického festivalu „Je to vůbec poprvé, co se na festivalu z finančních důvodů neuskuteční filmová soutěž, nicméně diváci ani tak nepřijdou o bohatý program. Místo soutěže budeme promítat výherní filmy z minulých let,“ poznamenala Markéta Macháčková z hradišťského Klubu Kultury, který akci pořádá. Ty budou k vidění ve třech blocích v sobotu 9. června v přísálí Reduty. Přehlídka začne ve čtvrtek 7. června ve 13 hodin ekologickým odpolednem pro děti Přijď a třiď na hradišťském Masarykově náměstí. Pro děti budou připraveny soutěže o ceny, eko-taxi nebo eko-rikša. Od 17ti hodin se v galerii Vl. Hrocha v hradišťském Klubu kultury uskuteční vernisáž obrazů Petra Titze. Jeho obrazy budou v galerii vystaveny každý den až do neděle, vždy od 10ti do 17ti hodin. V sobotu, se bude v redutě konat jubilejní čtyřicátý ročník fotografické soutěže, výstava bude k vidění od sobotních 17 hodin na slavnostní vernisáži až do úterý 12. června. V 16 hodin budou na nádvoří hradišťské Reduty vyhlášeny výsledky soutěže Do práce na kole. Od čtvrtka do soboty budou mít zájemci možnost prohlédnout a zakoupit si kaktusy na výstavě kaktusů v Jezuitské koleji, ve Felixově sálu. Festival v neděli zakončí benefiční koncert na hradišťském Masarykově náměstí Pomoc dotekem. (kve)