Dojdou rybáři při závodech v Kostelanech uspokojení?

Kostelany nad Moravou – Patnáctý ročník rybářských závodů uspořádají v sobotu od 7 do 14 hodin příslušníci Petrova cechu v Kostelanech nad Moravou. Mezi kolegy takzvaně od vody, kteří touží porovnat se s ostatními, je natolik silná, že si jistě nenechají ujít rybářské závody v revíru Morava 9B Přední Kopaná. Prodej startovacích lístků bude zahájen v šest hodin. Dospělí rybář za lístek zaplatí 150 Kč, mládež do 15 let 80 Kč. Pořadatelé tvrdí, že revír slepého ramena Moravy s názvem Přední kopaná je velmi dobře zarybněn, takže závod bude plný dobré pohody, příjemného posezení u vody a oslavou koníčka, jehož heslo zní: Petrův zdar! (zs)