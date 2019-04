Dobrodružná vyprávění přiveze do Hradiště Jakub Vágner

Dobrodružný cestoval Jakub Vágner, který se za rybami vydává do všech koutů světa, zavítá do Uherského Hradiště. V tamním kině Hvězda tam bude mluvit o svých výpravách do povodí řeky Amazonky v Jižní Americe. Amazonský deštný prales je jedním z nejúžasnějších a zároveň nejdrsnějších míst naší planety. A Jakub Vágner dnes patří mezi největší světové odborníky na tento ekosystém. „Zavede vás do divokého pralesa pod i nad vodní hladinou. Je velkým milovníkem a ochráncem přírody a skvělým vypravěčem,“ lákají na besedu, která se uskuteční ve středu 24. dubna, pořadatelé. Vyprávění navíc doplní promítáním záběrů z cest a z lovení ryb. Začátek akce je v 16.30 hodin. (kh)