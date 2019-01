Dobročinný bazar nabídne i součástky na kolo

Uherské Hradiště - Vdechnout další život staršímu oblečení, hračkám, knihám, vybavení do domácnosti nebo tradičním slováckým předmětům nabídne v pátek a v sobotu Dobročinný bazárek Naděje. Výtěžek z akce bude použit na dobročinné účely. Letos jarní dobročinný bazar v jezuitské koleji v Uherském Hradišti obohatí i nabídka retro součástek na jízdní kola spolku O-kolo. Otevřeno bude v pátek od 10.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00. "Svým nákupem na bazaru nebo darováními pokladu ze své skříně či kredence podpoříte zaměstnávání lidí s handicapem," nechala se slyšet Lenka Durďáková z Regionu Slovácko. (bm)