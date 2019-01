Dobročinný bazar chce diskutovat o udržitelné módě

Uherské Hradiště – Možnost nakoupit si a zároveň pomoci nabídne dobročinný bazar, který se uskuteční 1. a 2. prosince v Uherském Hradišti. Jeho výtěžek poputuje na pracovní terapie pro lidi s handicapem. Na výběr bude oblečení, šperky, knihy, obrazy nebo nábytek. V rámci doprovodného programu se budou pořadatelé věnovat dnes hodně diskutovanému tématům udržitelná móda, recyklace a lokální výrobci. "Připravujeme promítání filmu a besedu k této tématice. Rádi bychom do akce zapojili také lokální umělce a 'malé značky' zabývající se recyklací – přešíváním oděvů," prozradila Renata Zezulková. Dobročinný bazar bude otevřený v pátek 1. prosince od 10.00 do 18.00 a v sobotu 2. prosince od 8.00 do 13.00 v Café 21 a dobročinném obchodě Naděje na Masarykově náměstí. (bm)