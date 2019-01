Do Vápenic se sjede na 50 heligonkářů

Vápenice – Na 50 heligonkářů se v sobotu sjede do Vápenic. Už pošesté se v tamní bývalé škole koná jejich sraz. Dorazí na něj muzikanti z obou stran hranice a dokonce i ti známí z televizních obrazovek, z Televize Šlágr. Program začne ve 13.00 hodin. V programu zahrají jak skupiny, tak jednotlivci dvě až tři písničky. "Loni jsme hráli až do osmi do večera, sešlo se u nás asi 37 helikonkářů," zavzpomínala starostka Vápenic Anna Kubáníková. Dodala, že pokud bude příležitost zahraje si na harmoniku i ona. Pro účinkující mají připravé občerstvení v podobě guláše nebo tradiční žmolkovici. (bm)