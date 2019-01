Do Uherského Hradiště zavítá pamětnice sovětských pracovních táborů

Uherské Hradiště – O nelehkém životě za druhé světové války a zejména o téměř dvě desítky let trvajících útrapách v tehdejším Sovětském svazu přijede do Uherského Hradiště povyprávět brněnská rodačka Věra Sosnarová. Svůj životní příběh přiblíží zájemcům v pátek 20. dubna od 14.30 hodin v hradišťské Redutě. Jako malá zažila druhou světovou válku, v roce 1945 byla jako čtrnáctiletá společně se sestrou a jejich matkou odvlečena sovětskou tajnou službou do jednoho z pracovních táborů na Sibiři. Matka obou dívek přežila v táboře jen tři měsíce, obě dívky po několika letech mohly tábor opustit a pracovaly v několika kolchozech. Zpět do vlasti jim však byl umožněn návrat až po 19 letech na základě přímluvy jednoho z předsedů kolchozu a zároveň na pozvání tehdejšího zemědělského družstva ve Znojmě. Obě sestry musely podepsat mlčenlivost, o svém příběhu tak mohly veřejně promluvit až po Sametové revoluci v roce 1989. Vstupenky lze zakoupit na pokladně Reduty nebo na internetových stránkách, senioři, zapojení do projektu Akademie třetího věku mají vstupné zdarma. (mm)