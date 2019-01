Do školy v Tupesích můžete nahlédnout v neděli

Tupesy – Pěvecký kroužek Škopek, smyslové tvoření, prožitky pro všechny smysly, smyslová olympiáda, svět našimi smysly, hravá třída, hluchý příběh, optické klamy, neviditelná výstava, Tajemná komnata aneb Za tajenkou s baterkou, Ohlédnutí za 9. třídou aneb Legenda odchází. To a ještě mnohem více bude v neděli v Základní škole Tupesy náplní tradičního dne otevřených dveří, jehož motto zní: Všemi smysly. Dveře školy budou dokořán od 13 do 16 hodin. Poté se školáci i dospělí přesunou do přírodního amfiteátru Orlovna, v němž se uskuteční oslava Dne matek. (zs)