Do Reduty si přijdou hrát i dospělí

Herna plná zajímavých her a hraček čeká od 1. do 3. února na všechny zájemce v Redutě v Uherském Hradišti. Na festivalu IQ Play budou k vidění a vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět koutek pro nejmenší děti. Sál Reduty bude rozdělený do několika zón podle druhu her, tedy na zónu logických her, kde návštěvníci najdou třeba i zvětšeniny společenských her, ale také smart hry pro jednoho hráče. Stavebnicová zóna bude plná stavebnic z nejrůznějších materiálů a i těch méně známých. Baby zónu pak budou tvořit smyslové hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky. (bm)