Divadlo na vodě uvede představení Panenka

Marek je na dně. Jeho několikaletý vztah s přítelkyní skončil rozvodem a on se ocitl single. Toto duševní prázdno se rozhodl nahradit robotem – konkrétně androidkou Stellou, která mu bude jeho novou partnerkou. Jak to ale dopadne, když takový muž dostane za partnerku ráznou feministku? Hořká komedie v produkci divadla Meteora se zamýšlí nad virtuálními vztahy. Představení Panenka proběhne v rámci projetku Divadlo na vodě na prknech uherskoostrožského přístaviště 13. srpna od 20 hodin. UPOZORNĚNÍ: Představení není vhodné pro děti do 15 let.