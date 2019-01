Divadelníci z otrokovického gymnázia přivezou do Babic komedii

Babice – Milovníci kultury mohou vyrazit příští neděli osmého dubna do Babic. V tamějším kulturním domě v 16 hodin vystoupí Divadlo Variace z otrokovického gymnázia s inscenací Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, která měla premiéru ve středu čtvrtého dubna v otrokovické Besedě. „Minulý rok uvedli jednu z inscenací mimo Otrokovice v Kvasicích. Mělo to úspěch, bylo tam mnoho lidí, tak mě napadlo, že letos by mohli vystoupit u nás v Babicích,“ zdůvodnil člen obecní rady a zastupitel Miroslav Bezdíček vystoupení v Babicích. Jelikož obec pořádá mnoho kulturních akcí, obecní rada s nápadem neměla problém a dotyčný radní se mohl ujmout nezbytných příprav, což zahrnuje také vytvoření kulis. Divadelní hra je situační komedie. „Jedné paní se domů vrátí manžel z vězení, ona si však mezitím našla milence,“ popsal příběh Miroslav Bezdíček. Příběh se začne zamotávat, zaplete se do něj i policie, paní domácí, probační úřednice či ruská mafie, diváci se tak podle jeho slov mají na co těšit. Divadelnictví na otrokovickém gymnáziu má dlouholetou tradici, působí tam s přestávkou v 90. letech od roku 1957. (mm)