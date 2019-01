Dětský bazárek ve Véskách

Uherské Hradiště – Chcete se zbavit věcí po svých ratolestech, nebo naopak výhodně nakoupit oblečení či vybavení pro své děti. To byste určitě neměli chybět v sobotu 10. března v Kulturním domě ve Véskách, kde se bude konat Dětský bazárek.

K prodeji bude tradičně jarní a letní oblečení, obuv, hračky, kočárky, autosedačky a spousta dalších potřebných věciček pro děti. Příjem věcí k prodeji se uskuteční v pátek 9. března od 12 do 18 hodin, samotný bazárek pak v sobotu od 9. do 17 hodin. (ms)