Děti posnídají s Michalem

Uherské Hradiště – Zatímco dospělí si v sobotu nenechají v centru Uherského Hradiště ujít krátce před polednem žehnání svatomartinského vína, děti čeká už od 10 hodin v kině Hvězda velká zábava. Postará se jim o ni Michal Nesvadba s hodinovým pořadem Michal k snídani. Při ní český herec a mim Michal Nesvadba, který brzy oslaví šedesátiny, naservíruje dětské drobotině, ale i jejich rodičům nebo prarodičům, legrační pokrmy. Třeba jablíčko v županu. Jak mu to v něm bude slušet, jakou bude mít barvu a zda s kapucí nebo bez. Snídaně s Michalem bude ale i o mnoha jiných dobrotách, na něž se už nyní mohou kluci a holky těšit. Michal zase spoléhá na aktivní účast malých diváků, kteří by měli rozluštit velkou záhadu, co se vlastně stane s jídlem, které nechá člověk na talíři nedojedené. Velkým tahákem bude i hra se samolepící páskou Přilepí tě, nepustí tě. (zs)