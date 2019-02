Deset let jalubské Střešně s písní a tancem

Jalubí – Deset let je u člověka samo jaro mládí. U jalubského folklorní souboru Střešňa, u jehož kolébky stál s pěti folklorními nadšenci Miroslav Kostelníček, to může být málo, nebo třeba také hodně. I o tom si určitě popovídají při příležitosti desátého jubilea od založení Střešně její současní i bývalí členové. Kdyby se všichni sešli v sobotu v 17 hodin v jalubském kulturním domě na premiérovém pořadu s názvem Písnička, jak vyrostla Střešnička, bylo by jich podle Miroslava Kostelníčka na sto padesát. „K oslavě jubilea našeho souboru jsme si pozvali ženský sbor Čerešňa, který je součástí folklorního souboru Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, jeho cimbálovou muziku, ale i jalubský mužský pěvecký sbor Slza,“ láká Miroslav Kostelníček k návštěvě pořadu, v němž se hostující folkloristé a zpěváci představí v Jalubí poprvé méně známými i zajímavými tanci. Když se jubiluje, tak se gratuluje, a když se gratuluje, tak se i chválí.

„Návštěvníky pořadu přeneseme videoprojekcí do začátků i historie souboru a hodně jim o činnosti Střešně napoví stránky perfektně vedené kroniky Lenkou Máčalovou, která se svojí maminkou Hanou a mojí sestrou Hanou Bilíkovou vedou v sobotu děti,“ řekl s nadšením vedoucí Střešně, který má v souboru na starosti chlapce, mající zájem o zpěv i tanec. (zs)