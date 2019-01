Den obce v Dolním Němčí: pečení chleba postaru, akční zásahy hasičů

Dolní Němčí – Po deseti letech pořádá obec druhý ročník dne, kterým oslaví několik výročí spolků. Hlavní program akce se uskuteční v sobotu 9. června. Podle starosty obce Františka Hajdůcha budou pro návštěvníky největším lákadlem hasiči, kteří oslaví 110. výročí od svého založení. Ukáží, jak se zachází s hasičským vybavením, provedou ukázku vyprošťování a záchrany lidí nebo předvedou, jak se hasilo dříve naproti tomu, jak se hasí dnes. Nebude chybět ani překvapení pro děti. Zájemci si budou moct hasičské vybavení prohlédnout blíže ve vestibulu Kulturního domu od 13.30 do 18 hodin. Myslivci, kteří oslaví sedmdesáté výročí od svého vzniku si v areálu Mysliveckého sdružení Lanka od 14 do 18 hodin si spolu s zvěřinovým gulášem připravili výstavu mysliveckých trofejí a fotografií. Děti si mohou přijít zastřílet ze vzduchové pušky. Od 20 hodin se na stejném místě uskuteční taneční zábava se skupinou Merlin a CM Rubáš. Zahrádkáři si k 50. výročí připravili program v areálu Kavárny a pivnice Na Mlýně. Slavnostní den zakončí od 14 do 18 hodin každoroční pečení chleba s ochutnávkou. Své první kulaté výročí zde oslaví i mužský pěvecký sbor Dolněmčané spolu s ženským pěveckým sborem Tetičky z Dolněmčí. S nimi vystoupí dětské folklórní skupiny. Celou akci v neděli završí koncert dechové hudby Dolněmčanka od 14 hodin v prostranství u tamního Kulturního domu. (kve)