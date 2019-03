Den ledvin - vyšetření v Hradišti zdarma

Světový den ledvin připadá každoročně na druhý čtvrtek v měsíci březnu a jeho hlavním smyslem je upozornit na možné onemocnění tohoto důležitého párového orgánu. Chronické onemocnění ledvin bývá také označováno jako tichý zabiják, v raném stádiu totiž často nemá žádné příznaky, postihuje však 10 procent populace. Specializované vyšetření v této souvislosti proto nabízí řada zdravotnických zařízení na Slovácku. „Ve čtvrtek 14. března od 6:30 do 16:30 hodin nabízíme veřejnosti vyšetření stavu ledvin. Zájemci mohou přijít do naší nefrologické ambulance, která se nachází ve druhém patře takzvaného Skleňáku a je přístupná bočním vchodem budovy F. Čeká je zde odběr krve na zjištění základní funkce ledvin a hladiny krevního cukru, měření krevního tlaku a také vyšetření moči. Bylo by proto dobré přinést si vzorek ranní moči z domova, odběr je ale možný i na místě,“ uvádí podrobnosti v Uherskohradišťské nemocnici primář nefrologie Lubomír Strnadel.