Kunovice – Posílit řady malých folkloristů v Kunovicích mají ve čtvrtek 11. října šanci ti, kteří se v 17 hodin dostaví do tamní búdy. Právě tam se totiž koná nábor do souboru Děcka z Kunovic. „Dětský folklorní soubor zve do svých řad děti od 6 do 15 let,“ lákají vedoucí souboru Tereza Habartová a Michal Duda. Kontaktovat je lze také na telefonu 775 086 333. (pb)