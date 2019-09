CYKLOTRASA: Z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí

Cyklostezka, která vede z Velkých Karlovic ke Vsetínu, je rovinatá a nenáročná, proto je vhodná pro rodiny, děti i seniory, lidi na in-line bruslích nebo dokonce skateboardy a longboardy.

Už ve Velkých Karlovicích, které jsou výchozím bodem výletu, se nachází spousta zajímavostí, které stojí za zmínku. Jedno z takových míst je hotel Horal, kde si můžete užít koupání v termálních bazénech se slanou vodou. Pokud chcete jít za vzděláváním a historií, navštivte Karlovské muzeum anebo historický kostel Panny Marie Sněžné, který pochází až z roku 1754.

Trasa do Vsetína je vyznačena jako cyklotrasa č. 50. Při vyjetí z Velkých Karlovic budete projíždět městem Karolinka. Místo, které určitě stojí za zastávku, se však nachází až vesnici za Karolinkou. Jedná se o Nový Hrozenkov. V tomto městě je totiž umělé jezero, nazývané valašský Balaton, oficiálním názvem přírodní areál Na Stanoch. Vodní plocha má rozlohu téměř 10 hektarů. V areálu se nachází bufet, sociální zařízení, a dokonce i hřiště na plážový volejbal.

Po osvěžení v umělém jezeře se vydáte dále na cestu obcemi Halenkov, Huslenky a Hovězí. Cyklostezka se drží kolem vodního toku, nezasahuje tak do obydlených částí a průjezd vesnicemi je pořád krásnou projížďkou v přírodě.

Poslední vesnicí před Vsetínem je Janová. Ta se od Vsetína nachází zhruba 4 kilometry. Další zajímavosti se však nachází až ve Vsetíne a se zastávkou je lepší vydržet až do tohoto cíle. Je to město s bohatou historií a zajímavými památkami. Dominantou je vsetínský zámek, u kterého se nachází zámecká zahrada. Pro děti jdou vhodné naučné stezky Příroda vsetínských parků nebo procházky po parku. Pokud však budete chtít relaxovat, je vhodné navštívit koupaliště v areálu U Průmyslovky, ve kterém se nachází jak víceúčelový bazén i dětský bazén s atrakcemi.

Cesta ze Vsetína do Valašského Meziříčí je dlouhá 20 kilometrů. Cyklostezka vede přeš Pržno, do Mikulůvka, do vesnice Bystřička až do Valašského Meziříčí. Zde můžete navštívit například farní kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo jeden ze dvou zámků, které se v okolí nachází. Odpočinout si však můžete i v bazénu na koupališti. To nabízí rekreační bazén se skluzavkou, dětské brouzdaliště a další atrakce.