Monetovy lekníny: génius impresionismu pod drobnohledem

Uherské Hradiště - Fascinující putování mistrovskými díly a obsesemi génia impresionismu Claudea Moneta, jenž znovuobjevil světlo a malbu, nabídne kino Hvězda Uherské Hradiště jako další ze série výtvarných dokumentů ve čtvrtek 4. 4. v 18:30. Městská kina chystají na květen a červen také další dva filmy o výtvarném umění z italské produkce, Klimt & Schiele - Erós a Psyché a Prado - sbírka plná divů.

Cestu za dokonalým zachycením neopakovatelného okamžiku přibliží Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo dílo a autor bestselleru Mad Enchantment: Claude Monet and the Painting of the Water Lilies. Cesta povede po řece Séně, z Havre do Paříže a pak vzhůru po řece přes Argenteuil, Poissy, Vétheuil a Giverny do Paříže. Diváci si budou moci detailně prohlédnout Monetovy mistrovská díla v galeriích muzeí (Orangerie Museum, Marmottan Museum, Orsay Museum), aby nakonec skončili v Monetově domě a zahradách v Giverny.