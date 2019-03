Človíčkova cesta ve Sportparku Rybníček Staré Město startuje na apríla

Staré Město - Širší pohled na historii, sport a pohyb nabízí doplněk předškolní i školní výchovy pro školky, školy i větší skupiny tzv. Človíčkova stezka ve Sportparku Rybníček ve Starém Městě. Sezonu zahajuje 1. dubna v 10 hodin. „Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu, pohybu a zdravému životním stylu. Právě proto vznikla Človíčkova stezka, unikátní kombinace muzea sportu a aktivního trávení volného času dětí. Chceme ukázat malým človíčkům i jejich hravým rodičům, co je podstatou sportu, a to nejen jako vrcholového fyzického výkonu,“ vzkazují provozovatelé aktivity. Až se děti dostatečně vyřádí na Človíčkově stezce, čeká na ně spousta dalších atrakcí. Třeba RC dráha pro autíčka na dálkové ovládání, bosý chodníček, vodní prvky, vnitřní koutek i venkovní hřiště nebo ohniště pro opékání špekáčků.

„Děti do 10 let budou potřebovat ještě i starší doprovod, a to nejen kvůli čtení cedulí a zaznamenávání výsledků na kartičku, ale i bezpečnosti. Dětské kočárky členitou stezkou bohužel neprojedou, ale miminko v šátku, nosítku nebo na rukou není problém,“ dodávají organizátoři Človíčkovy cesty. Otevřeno je tam denně do 17 hodin.