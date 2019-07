CZ&SK HELLO Jazz Weekend startuje už ve středu v Uherském Hradišti

Milovníci skvělé muziky se můžou těšit na další ročník festivalu CZ&SK HELLO Jazz Weekend, který se bude letos konat v Uherském Hradišti a Kyjově. Jako hlavní host bude koncertovat známý zpěvák Dan Bárta s triem Roberta Balzara. Za 20 let své historie se tento jazzový festival stal už samozřejmou součástí prázdninového dění na Slovácku. Organizátoři akce proto ani letos nezapomněli zařadit do programu festivalové stálice. Vystoupí Peter Lipa se svým bandem. Žánrově akci oživí produkce Slováckého komorního orchestru se sólistou Jiřím Pospíchalem. Ze slovenské tvorby se představí kapela Funny Fellows, na doprovodných akcích zahraje Jiné Trio s Pavlem Procházkou. Koncertovat budou ale i regionální kapely. Letošní jubilejní ročník se uskuteční ve dnech od 17. do 20. července.

Jazzový festival odstartuje ve středu 17. července od 19.30 v uherskohradišťském Jiné Café, kde se bude konat Swingová tančírna. Ve stejný čas na Masarykově náměstí v Kyjově akci zahájí program Jam session. O den později se mohou návštěvníci v uherskohradišťské Jezuitské koleji a na kyjovském náměstí těšit na vystoupení Víno a Jazz, které začne v 19.30 hodin. Pátek bude patřit Jazzové tančírně. Ta zavítá do Centra Zlín od 16 hodin a od 19.30 hodin na náměstí v Kyjově. První hlavní koncert se uskuteční v Jezuitské koleji v Hradišti, a to v pátek od 19.30. Následující den otevře v 10 hodin program Jazzová snídaně v uherskohradišťském Jiné Café. Festival v sobotu od 19.30 hodin vyvrcholí v kyjovském Klubu Nětčice, kde se bude konat druhý hlavní koncert. (kh)