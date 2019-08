Café Club se rozzáří pohádkovými barvami

Jednou z nejvýznamnějších osobností našeho folklorního malířství byl bezpochyby Joža Uprka. Na svých pestrobarevných obrazech věrně zachycoval život na Slovácku. K folkloru patří kromě tradičního života i písničky. Jak ale zachytit něco nehmotného? O to se pokusil slovenský malíř Jan Králík na svých neotřelých obrazech, malovaných pohádkovými barvami. Jak se mu to podařilo můžete posoudit sami v příjemném prostředí Café Clubu v Uherském Brodě. Výstava Zračenia se tam bude probíhat od 14. srpna do 26. září. Zahájena bude od 18 hodin.