Bylinkové dny v Uherském Ostrohu: Ekojarmar, Biostory a semináře

Uherský Ostroh – Bylinkové dny aneb Cesta za poznáním je název festivalu, který se uskuteční o prvním květnovém víkendu na zámku v Uherském Ostrohu. Konat se bude už potřinácté. Mezi letošní taháky patří celodenní ekojarmark, na němž si zájemci budou moct koupit různá koření, bylinné oleje, čaje nebo zeleninové a ovocné šťávy. Navštívit ho můžete v sobotu 5. května od 10 do 17 hodin. Nebudou chybět ani semináře na různá témata například Reflexní terapie nebo Léčebný kruh. Moderátorka a herečka Martina Kociánová přijede do Ostrohu s besedou Kupředu do minulosti, ta začne ve 20 hodin v pátek 4. května. Dovědět se něco o bosenských pyramidách mohou zájemci ještě o pár hodin dříve. V pátek v 16.30 promluví na toto téma Jana Pozlovská a na návštěvníky čeká i dokumentární film. Program doprovodí rovněž tematická divadelní hra. Divadlo Malé hry z Brna přiveze komedii Biostory. Ta začne v sobotu ve 20 hodin na ostrožském zámku. Pro návštěvníky s dětmi bude v sobotu 5. května v době od 8.30 do 18:00 fungovat na zámku služba hlídání dětí. (bm)