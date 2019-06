Budou chytat ryby pod noční oblohou

Modrá, Velehrad – Rybník Mokřad, v němž se zrcadlí velehradská bazilika i sousední Konventní rybník pod Archeoskanzenem Modrá budou v noci ze sobotu na neděli rájem rybářů, ale i jejich rodin. U příležitosti svátku sv. Petra bude na zmíněných rybnících už 17. ročník nočních rybářských závodů, které uspořádají obce Modrá a Velehrad. Na mole Konventního rybníku se mohou v sobotu od 16. hodiny závodníci zaregistrovat, na březích vodních ploch mohou rozbalit své nádobíčko o dvě hodiny později a sbalí až v neděli v 9 hodin. Co všichni zkušení rybáři-závodníci vědí je fakt, že navečer a v noci lze chytnout právě ty největší kusy. A co nestihnou do 24 hodin, můžeme mnohdy dohnat ráno, hned po 4 hodině. „Rybáře chci ujistit, že noční lov ryb bude probíhat na husto-krutě zarybněných vodních plochách. Připravena bude i bohatá tombola a po celou noc bude zajištěno občerstvení,“ vábí na závody starosta Modré Miroslav Kovářík.