BTS vymění koncertní pódia za plátna kin

Fenomén K-popu dorazil i do České republiky a spolu s ním se do povědomí fanynek a fanoušků dostaly i jména chlapeckých kapel. Mezi ty nejznámější patří jihokorejská chlapecká skupina BTS (Bring The Soul), která si rychle získala srdce milionů fanoušků po celém světě. Kromě koncertů se nově objeví v kinech ve filmu Bring The Soul: The Movie. V něm si členové skupiny zavzpomínají na své zážitky z turné a vedle toho budou vyprávět i nové, dosud neznámé historky. Svým obdivovatelům ukáží nejen své životy, ale otevřou jim i svá nitra.