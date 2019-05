Brujeria předvede na Míru extrémní metal

Uherské Hradiště – Mexicko-americká metalová skupina Brujeria míří do klubu Mír v Uherském Hradišti. A nepřijede sama. V roli předkapel se představí nesvaté trio Official Venomous Concept, Aggression a Sangre. Skupina Brujeria si svůj neohrozitelný status vydobyla už v první půli 90. let svými dvěma alby „Matando Gueros“ a „Raza Odiada“. Po účinkování na českých metalových festivalech, kde byla kapela pro mnoho fanoušků vrcholem večera, se do Čech vrací na dva koncerty v sestavě s hostujícími členy z kapel jako Napalm Death nebo Lock Up. Na koncertě v Uherském Hradišti to muzikanti rozjedou ve čtvrtek 9. května od 19 hodin.