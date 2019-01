Britskou kulturu přiblíží Hradišti U2 Desire Revival Band a tři výstavy

Uherské Hradiště – Bohatý doprovodný program přinese letošní festival Dny britského filmu a kultury v Uherském Hradišti. V klubu Mír vystoupí v pátek 24. listopadu britský písničkář James Harries, který propojuje ve své tvorbě rock, folk, indie a alternativní rock. „O den později vystoupí skupina U2 Desire Revival Band. Pro její hudební preciznost a skvělou pódiovou show se o ní píše jako o nejlepším česko-slovenském U2 revivalu vůbec,“ přiblížil koncert Jaromír Orel z kina Hvězda. Dále mohou zájemci navštívit tři tematické výstavy v kině Hvězda a to Londýn a Anglie pohledem Davida Sládka, Krvavá neděle v Londonderry a Krajina Skotska od Jana Sakaře. Nebude chybět ani přednáška Ondřeje Čížka o britském popu či nedělní anglický oběd spojený s bleším trhem. Filmový program, jehož hlavním tématem je severoirský konflikt z 60. a 90. let minulého století, nabídne například snímky Hra na pláč, Oasis: Supersonic, Na konci světa, premiéru filmu Churchill nebo film Good Vibrations a debatu s jeho hlavním hrdinou Terri Hooleym, který v klubu Mír vystoupí i jako DJ. „Punk pro mne vždy znamenal svobodu. Svobodu mít vlastní názory, svobodu vyjadřování a konání, aniž bych musel někoho zabíjet. Hudba Vás má přimět tančit, poskytnout vám dobrou náladu. A to bych rád přinesl i do Hradiště v rámci mé DJ session,“ prozradil Hooley. Přehlídku mohou diváci navštívit od 23. do 26. listopadu v kině Hvězda. (mvh)