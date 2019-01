Brána bývalé věznice v Hradišti se opět otevře veřejnosti

Uherské Hradiště – Volný vstup do někdejší uherskohradišťské věznice budou mít lidé o nadcházejícím víkendu. Na zájemce čeká prohlídka traktu samotek, vězeňské kaple a administrativních místností. Prostor bude doplněn tematickou výstavou Slováckého muzea a výtvarnou instalací. „V sobotu v 17.30 na nádvoří se bude konat společná ekumenická bohoslužba smíření, kterou letos hudebně doprovodí Jiří Pospíchal s orchestrem Umíme Hrát,“ informovala Anna Stránská ze spolku Memoria, iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti. Otevírací doba věznice je v sobotu 9. září od 13 do 17 hodin (ekumenická bohoslužba v 17.30) a v neděli 10. září od 9 do 17 hodin.