Bluesman Chambers dopluje z Floridy do klubu Mír

Uherské Hradiště - Špičkového kytaristu Seana Chamberse z Floridy bude v sobotu 8. 12. od 20:30 hostit Klub Mír v Uherském Hradišti. Chambers začal svou kariéru v Blues v roce 1998, když koncertoval s legendárním Hubertem Sumlinem. Jako jeho kytarista a vedoucí skupiny s ním spolupracoval až do roku 2003. Během trvání držby panem Sumlinem uvedl Guitarist magazine Chamberse jako "jednoho z 50 nejlepších bluesových kytaristů minulého století". 19. října 2018 vydává u Americal Showplace Music své 7. album "Welcome To My Blues". To je pokračovatelem Chambersova předchozího kritikou i posluchači oceňovaného "Trouble & Whiskey". Obě alba byla produkována Benem Elliottem, který nahrával i s takovými jmény jako jsou Eric Clapton, Keith Richards, Billy Gibbons nebo Steve Miller.