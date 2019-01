Black Sabbath se rozloučí v kině Hvězda

Uherské Hradiště – Rozloučit se s legendou heavy metalu skupinou Black Sabbath mají možnost návštěvníci kina Hvězda v Uherském Hradišti. Skupina se letos v únoru rozloučila se svými fanoušky dvěma koncerty ve svém domovském Birminghamu. Z těchto koncertů vznikl snímek The End of the End, který mohou diváci shlédnout ve čtvrtek 28.9. od 20 hodin. Skupina na koncertu zahrála samozřejmě nejslavnější hity jako Iron Man, Paranoid nebo protiválečná WarPigs v podání původního složení kapely včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ Butlera. Skladby, které zazněly při derniéře, doplní exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, ve kterých kapela vzpomíná na desetiletí společného působení. Film, který je symbolickým posledním slovem největší heavy metalové kapely všech dob natočil Dick Carruthers, režisér několika hudebních snímků. (mvh)