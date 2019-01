Birminghamský koncert na oslavu Ozzyho sedmi křížků

Když jako teenager skromně začínal s Geezerem Butlerem ve skupině Rare Breed, určitě netušil, že se zanedlouho stane zpěvákem kultovních Black Sabbath. V pondělí 3. 12. oslaví legenda heavy metalu Ozzy Osbourne své 70. narozeniny. Skupina, která už půl století ovlivňuje muzikanty všech žánrů, nadobro skončila. Na oslavu Ozzyho jubilea však kino Hvězda Uherské Hradiště promítne ve středu 12. 12. ve 20:00 poslední vystoupení kapely v Birminghamu, zaznamenané v hudebním dokumentu Black Sabbath - The End Of The End. Skladby, které zazněly na derniérovém pódiu, doplňují exkluzivní zákulisní záběry a osobní rozhovory, v nichž kapela vzpomíná na desetiletí společného působení.