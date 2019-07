Uherské Hradiště – Dva mladí muzikanti Lin a Will z Hodonína zavítají v pátek 12. července do Uherského Hradiště do kina Hvězda. Hudbě se věnují už od dětství. Před necelým rokem založili duo. Na koncertě v atriu kina návštěvníky potěší největšími hity od Adele, Green Day, Lady Gaga, Peha, Amy Winehouse, Bruno Mars, Linkin Park a dalších. Koncert začne ve 20 hodin.