Absolventi výtvarného oboru ZUŠ vystavují ve Hvězdě

Uherské Hradiště – Přehlídku toho, co se za dobu studia naučili, prezentují v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Své absolventské práce tam vystavují žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy (ZUŠ) v Uherském Hradišti. Na 29 absolventů předvede své kresby, malby, keramiku, objekty, návrhy oděvů a fotografie. „Téma a techniku si volili absolventi sami. Absolventská práce je odrazem jejich osobnosti a zájmu. Zpracování vychází z toho, co se naučili během několikaletého studia výtvarného oboru ZUŠ,“ sdělila Marika Blažková ze ZUŠ Uherské Hradiště. Výstava, jejíž součásti je i představení absolventského tabla v kinokavárně, bude ve Hvězdě k vidění do 16. dubna. (bm)