2 míle pro Diakonii budou součástí Dne pohybu pro zdraví

Staré Město – Dětský běh a doprovodný program díky zapojení do akce Den pohybu pro zdraví bude novinkou jarního ročníku už tradiční benefiční sportovní akce 2 míle pro Diakonii. Tentokrát bude start i cíl ve Sportparku Rybníček ve Starém Městě. Tam se totiž 13. května koná zmiňovaný Den pohybu pro zdraví, běh odstartuje v 15 hodin. „Už vloni jsme si říkali, že by to chtělo benefiční běh obohatit o doprovodný program pro celou rodinu. Ve Sportparku Rybníček se bude odehrávat celodenní program se sportovní tematikou a připravena bude zábava pro děti i dospělé,“ neskrývá radost ředitelka střediska CESTA Zuzana Hoffmannová. Účastníci běhu tak získají zázemí v šatnách, mohou se občerstvit v restauraci a po odběhnutí své trasy mají možnost zůstat na Rybníčku a užít si skvělý zbytek dne. „Novinkou bude i dětský běh,“ dodala Zuzana Hoffmannová. Součástí benefičního běhu 2 míle pro Diakonii budou stejně jako v minulosti i výzvy Sbíráme kiláky se Sběrnými surovinami a Počítáme kiláky s Euregnií, kdy mohou lidé finančně přispět vlastním sportováním, se spuštěnou mobilní aplikací v kapse, na podporu Diakonie. „Výzvy jsme spustili šuž ve středu 21. března, podrobný návod, jak na to, najdete na webu střediska CESTA a ve facebookové výzvě,“ upozornila Markéta Hrdinová z Rozběháme Uherské Hradiště. (bm)